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馬場浮世繪——沈集成三月份知道再勝

2021-03-29 列印
馬場浮世繪——沈集成三月份知道再勝
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　　沈集成昨日憑「知道再勝」報捷，踏入三月可謂大發神威，幾乎每個賽日都有馬贏，期間更曾四度起孖，氣勢極度旺盛。而三月份賽期尚餘下周三的全泥地夜賽，沈集成隨時又有佳作，值得高度重視。

馬場浮世繪

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