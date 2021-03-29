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馬場浮世繪——雷神反彈騎師王曾封盤

2021-03-29 列印
馬場浮世繪——雷神反彈騎師王曾封盤
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　　近期成績稍為失色的莫雷拉，昨日強勢反彈，頭六場的坐騎全部拼入三甲，共奪兩冠兩亞兩季，所以在第六場賽後，馬會已宣布騎師王封盤，而最終雷神再憑「路路醒」多添一席亞軍，順利成為騎師王。

馬場浮世繪

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