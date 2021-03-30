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馬場浮世繪——冠軍賽馬日東瀛大軍襲

2021-03-30 列印
  馬會將於下周四公布本月二十五日「冠軍賽馬日」的三場國際一級賽 ── 女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的本地及海外馬匹入選名單，今屆外隊馬主要來自日本，暫時「謀勇兼備」、「耀滿瓶」和「神業」均落實跑女皇盃，「野田重擊」將角逐主席短途獎，至於冠軍一哩賽的日本參賽馬，陣容待定。

馬場浮世繪

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