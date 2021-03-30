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馬場浮世繪——智利打吡冠軍售予港馬主

2021-03-30 列印
  目前在港服役的智利馬寥寥可數，不過季內表現俱佳，繼「勇戰神駒」早前贏出一班賽及在香港打吡跑得季軍，「超霸神駒」最近亦兩捷於泥地賽事，明晚將升上二班爭勝。最近有消息傳出，上月初在Valparaiso Sporting舉行的智利打吡大賽中，大勝四個半馬位的Preparante，以及跑第三的Maxi Piccolino均已售予香港馬主，稍後將來港服役，目標當然是來季四歲馬經典大賽。

馬場浮世繪

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