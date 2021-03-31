重點出擊——全中 幫手變倍

之後「全中」再戰泥地千二，奈何同場快馬甚多，本身又沿途被頂外疊，不敗才怪。至於近三仗此駒轉戰草地與易配洋將，筆者則認為未免矯枉過正。
最近「全中」由梁家俊接手操練，未知是否人夾馬緣，晨課走起來相當穩定。今仗喜獲幸運之神眷顧，抽得一檔起步，客觀條件非常有利。查今季蘇保羅與梁家俊合作成績理想，蘇廄今期連場惡馬列陣，「全中」很可能是馬房變倍器！
安西教練
全國人大常委會昨早閉幕，會議經表決全票通過修訂《基本法》附件一及附件二中有關行政長官產生辦法、立法會產生辦法和表決程序的決定，國家主席習近平隨即簽署主席令予以公佈，今日起實施。選舉委員會增至一千五百席...
2021-03-31
內地新疆棉事件持續，「亞瑟士」（ASICS）等品牌早前因「轉軚」刪除使用新疆棉的聲明，而被內地網民抵制。在北京，外交部表示，中國人民都有自己的腦袋及思想，有權利做出自己的選擇，否認當局在背後推動抵制行動。日本運動品牌「亞瑟士」（ASICS）日前在微博發文，表明支持新疆棉，又指堅持一個中國原則，但日本總公司開會後澄清，聲明未經授權，並刪除帖文。
2021-03-31
緬甸援助政治犯組織（AAPP）指出，自從二月一日發生軍事政變至今，緬甸累計逾五百人死亡。在周一晚至周二凌晨時分，大批示威者響應號召，通宵燃點蠟燭悼念死者。周二天亮後，很多人加入公民抗命行列，一同把垃圾扔到街上。 該組織指，周一再有十四名平民被軍警射殺，其中最少八人是在大城市仰光的南達貢區被殺的。目擊者稱，軍警周一使用比往常更大威力的武器對付示威者，清除群眾在街上搭起的沙包路障。 防暴武器驅群眾 官方電視台報道，保安部隊使用「防暴武器」驅散「暴力恐怖主義群眾」，並指暴徒摧毀了一條行人路。南達貢區一名居民說，在周二凌晨時分，該區傳出更多槍聲，令人擔心有更多人死傷。天亮後，許多居...
2021-03-31
山頂加列山道是香港一線豪宅地段，嘉利別墅正坐落於此，是次精選該盤放盤，面積1368方呎，2房2廳設計，典型豪宅廳大房大特色，內櫳清雅簡約，間隔分明，居高臨下，主要望附近翠綠山景，以及薄扶林一帶海景。 ...
2021-03-31
美債息率升至14個月高位，市場擔心資金流出股市，美股早段表現偏軟。美國10年期國債孳息率一度升至1.776厘，創去年一月以來新高，拖累杜指早段跌95點，見33075點，跌0.3%；標普500指數跌0....
2021-03-31
今屆世界盃歐洲區外圍賽B組，西班牙暫錄一勝一和，雖然保持着戰績良好的傳統，但也暴露了進攻慢熱的問題。今晚狂牛主場對科索沃，前者主帥安歷基坦言球隊近仗只靠個人質素取勝，兩星將艾華路莫拉達及奧耶沙巴爾又狀態飄忽，所以今場屬僅熟格，讓球主客和讓兩球，寧買「客勝」。（有線602、662台周四凌晨2:45直播） 西班牙無疑實力較強，世界盃外圍賽又有戰績彪炳的傳統，自九三年四月作客一球負予丹麥後，球隊在該賽六十五仗分組賽中豪取五十一勝十四和不敗佳續，今屆又暫以一勝一和排小組第二，今仗勝算高唱入雲。 連續兩場表現慢熱 然而狂牛今屆兩仗表現慢熱，繼早前主場以1:1賽和希臘後，周日作客格魯吉...
2021-03-31
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
郭富城（城城）自拍畢內地電影《我的爸爸不一樣》後便一直留港陪家人，早前仲拖太太方媛（Moka）去銅鑼灣睇畫展，逗留兩個鐘就「掉低」7位數掃走7幅靚畫！未有工開的城城近日盡情享受天倫樂，日前Moka亦於...
2021-03-31
全民抗疫逾一年，疫情開始減退，反映在統計數據上。昨天公佈的二月零售銷貨價值近三百億元，按年上升三成，終止連續二十四個月的跌勢，而早前公佈的出口數據亦呈改善的勢頭，在在顯示，香港捱過疫情最大的挑戰，開始走出困局。料多國加快推行疫苗接種計劃後，國際疫情將進一步受控，當局現在就要精準部署通關安排，適時擴大「回港易」，並準備容許低疫情區域人士入境免隔離，帶動經濟回升。 內地疫情清零多時，港府推出了「回港易」計劃，讓在廣東省和澳門的港人，持病毒檢測陰性報告，便可預約回港，抵埗後不用十四天隔離檢疫。自推行以來，沒有發生問題，港府應與廣東省以外省市展開商討，探討擴大「回港易」至廣東省以外...
2021-03-31
筆者不是喜歡賽後怪責騎師的人，尤其在投注之前早已知道的。像薛恩，很早已指出他最大問題是末段起動較慢，經常要到最後一二百米，才能讓座騎逐步加速，如此讓賽當然難贏，若投注了而最終輸在直路發揮，也沒得好怨。...
2021-03-31