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重點出擊——全中 幫手變倍

2021-03-31 列印
　　第一場「全中」是同文仲達大哥早前一再品題之馬，筆者十分認同其睇法，尤其是總場次162初跑泥地千二，此駒前中段與另一快馬「高友之星」互燒之下，首兩段造出快0.6秒的段速，仍能貫注至最後七、八十米始力弱。該賽的三甲全由後上馬包辦，可想而知極不利前置，而「高友之星」隨後已補中，「全中」的實力算是得到印證。

  之後「全中」再戰泥地千二，奈何同場快馬甚多，本身又沿途被頂外疊，不敗才怪。至於近三仗此駒轉戰草地與易配洋將，筆者則認為未免矯枉過正。

  最近「全中」由梁家俊接手操練，未知是否人夾馬緣，晨課走起來相當穩定。今仗喜獲幸運之神眷顧，抽得一檔起步，客觀條件非常有利。查今季蘇保羅與梁家俊合作成績理想，蘇廄今期連場惡馬列陣，「全中」很可能是馬房變倍器！



安西教練

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