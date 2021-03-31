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伊仁絮語——青工精神泥地合適

2021-03-31 列印
　　第一場「赤馬雄風」來港後八戰未上名，但上仗初跑泥地千二，早段夠速度跟守前列，末段走來均速，最終負於頭馬五身位，走勢漸見起色。近期不少希廄馬都轉倉或退役，希斯仍然保留此駒，相信是認為其評分已有迴旋餘地，今仗配用冷門騎師薛恩，分頭必然可觀，值得一試。

   第八場「青工精神」的海外賽績顯示，跑一哩以上路程較合腳法，但牠最近試泥閘比前爽朗，更能與泥地新星「好玩福星」鬥個旗鼓相當。儘管過往從未角逐泥賽，但其父母兩線均有泥地根據，隨時有驚喜演出。



Ian

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