勝在有方——愛馬劍勝途再出鞘

「愛馬劍」來港後一直難贏，轉投東廄後以179場次表現較好，雖然最後幾步被擒而僅得季軍，卻可力拒其後能勝之「捉金皇」和「馬爾代夫」，原來水準不低。早前轉到泥地段段快跟，頭三段交出1分14秒08，仍能彈離當時甚銳之「榮冠大道」和「兩全其美」，總時間比三班快步速之亞軍馬尚要快0.04秒，屬出色頭馬。翌戰被頂在三疊仍入Q，並能第二次贏翌戰增程贏此組主要對手之「兩全其美」，計泥地此程實力屬全組最強。今隔四星期再出，只要切入二疊跟好位，可望再展現泥地強勁均速力。



「皮具之星」今季五歲演出遠比過往穩定，剛戰賽前已指出同父馬泥地性能甚佳，今排好檔，可季內第五次入三甲。



方駿暉



