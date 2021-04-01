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馬場浮世繪——恆駿寶駒十W獎金過千萬

2021-04-01 列印
馬場浮世繪——恆駿寶駒十W獎金過千萬
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　　蘇偉賢馬房的「恆駿寶駒」，昨晚在潘頓胯下於泥地一哩賽事後上險勝，取得馬兒本身在港第十場頭馬之餘，所贏得的獎金亦累積過千萬港元，以一匹九歲老馬來說，成就實在非常難得。而對於蘇偉賢，「恆駿寶駒」是其從練以來第一匹購入的馬匹，如此別具意義，難怪賽後練者盛讚這匹鐵馬非常忠心！

馬場浮世繪
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