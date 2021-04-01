順理成章——馬雅有力打入十大

未計昨晚賽事，目前頭馬數字逾十場的騎師共有十四位，當中郭能及賀銘年分別排第十及十一名，而他們的頭馬均是二十場，而排第十二至十四名順序是波健士、史卓豐及薛恩，在今個馬季餘下大約三分一的日子，預期馬雅絕對有能力挑戰上述的排名位置，甚至乎打入排名榜前十名之內也有一定機會。
當年筆者是從新加坡賽事見識到莫雷拉的騎技，至於馬雅雖然是從澳門賽事中目睹他的鞍上功夫，但後來他也到過新加坡出賽並很快取得佳績，不敢說他可跟莫雷拉相提並論，但以馬雅的身手要在香港躋身前十，必定綽綽有餘。
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上周復必泰疫苗包裝被揭有瑕疵，須暫停注射。代理商復星醫藥日前遞交調查報告，不排除與長途運輸過程中的環境因素有關，強調無證據顯示已抵港的兩個批次存在安全風險。公務員事務局局長聶德權預料，下周初復活節期間...
2021-04-01
新疆棉風波未平，瑞典品牌H&M因抵制新疆棉而被中國網民揚言抵制，H&M發聲明回應，指現時正全力獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信心。不過，有部份網民不滿聲明未有正面回應問題。而微博流傳...
2021-04-01
小米春季產品發佈會上百花齊放，不但是史上新品最多的發佈會，除一口氣推出所有的新品外，宣佈更新品牌標誌（Logo）。不過由於外觀上只是將Logo「方變圓」，不少網民批評「搵笨」，更有人指「小米本身都有搵人笨」，而原研哉是「搵笨中的搵笨」。據報，小米全新標誌是由武藏野美術大學教授、日本設計中心（NDC）董事長原研哉親自操刀，歷時三年完稿。小米官方介紹，新的標誌採用了新的「超橢圓」輪廓設計，並重新設計了「xiaomi」字母Logo，表面上只是方變圓，但背後融入了「Alive」設計理念的思考，具備「超橢圓」數學之美的新Logo。
2021-04-01
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分行經理袁顯岸表示，紅磡黃埔花園11期8座中層C室，面積505方呎，兩房間隔，望街景，以850萬易手，呎價16832元。據悉，原業主於00年2月以2...
2021-04-01
市場觀望美國加公司稅至28%，以斥兩萬億美元大搞基建的成效，美股個別發展，科技股表現較佳。美股杜指早段微跌13點，見33053點，標普指數升0.5%，納斯達克指數早段升1.6%。市場觀望，美國進行以萬...
2021-04-01
阿德萊德聯澳職季初戰績平平，幸功勳鋒將奇治葛雲二月以借將身分回歸後，領軍豪取五連勝升上第二位。今午聯賽榜首大戰作客近況回落的中岸水手，此子勢跟後輩古辛尼恩基及史提芬莫克合力攻破一哥大門，率隊報捷兼奪取榜首寶座，客勝去馬。 （無線myTV Super901台今午4:40直播） 奇治葛雲曾兩度效力阿德萊德聯，也是一五至一六球季贏得澳職冠軍的成員之一。該隊二月從沙地阿拉伯球會艾華達借回此子，總監布魯斯迪捷視之為更衣室榜樣外，也希望他挽救球隊聯賽開季八輪僅三勝一和四負的頹勢。 奇兵回歸五連勝 這位廿九歲左翼不負眾望，二月尾作客西悉尼流浪者起孖，近五輪聯賽獨取四入球兩助攻，領...
2021-04-01
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》在宣佈加開兩場後，門票仍供不應求，適逢政府放寬演唱會入座率至75%，MIRROR昨在社交平台宣佈不但加推門票，更終極加開一場，門票今日開...
2021-04-01
香港展開新冠疫苗接種計劃一個月，截至昨天，約有四十五萬六千人注射了科興疫苗或復必泰疫苗，以十六歲以上人口計算，接種率約百分之七，相比正在全速接種的歐盟國家，香港較為落後，長此下去，不利抗疫，也會拖慢經濟復甦速度，並不符整體利益，各界要動腦筋，鼓勵市民加快接種，其中僱主應想出更多勉勵方法，增加僱員打針的積極性。 香港接種率緩慢上升，按此速度，或須延至明年才可以達至七成的門檻。若言如此，香港的群體免疫力或較遲才出現，影響所及，通關較遲才實現，疫苗簽證亦會姍姍來遲。政府曾表示，會研究誘因，鼓勵市民打針，如注射了疫苗的市民，社交距離限制較少，但一直未見出籠，反映當局可能顧慮引起爭議...
2021-04-01
蘇偉賢馬房的「恆駿寶駒」，昨晚在潘頓胯下於泥地一哩賽事後上險勝，取得馬兒本身在港第十場頭馬之餘，所贏得的獎金亦累積過千萬港元，以一匹九歲老馬來說，成就實在非常難得。而對於蘇偉賢，「恆駿寶駒」是其從練以...
2021-04-01