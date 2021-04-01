順理成章——馬雅有力打入十大

近期有「都市神話」及「旅遊拿督」這類過去未嘗出頭或來港後難贏的馬相繼取勝，其中前駒還在剛周日取得連捷，而且是回升四班以更佳姿態制勝，可見是贏出自信的表現。「都市神話」剛戰由馬雅執韁，鞍上人同樣是取得來港擔任馬會騎師的第二場頭馬，筆者相信這位較莫雷拉年輕的巴西騎師，在逐漸摸熟本地環境後，成績會飛快躍進。



未計昨晚賽事，目前頭馬數字逾十場的騎師共有十四位，當中郭能及賀銘年分別排第十及十一名，而他們的頭馬均是二十場，而排第十二至十四名順序是波健士、史卓豐及薛恩，在今個馬季餘下大約三分一的日子，預期馬雅絕對有能力挑戰上述的排名位置，甚至乎打入排名榜前十名之內也有一定機會。



當年筆者是從新加坡賽事見識到莫雷拉的騎技，至於馬雅雖然是從澳門賽事中目睹他的鞍上功夫，但後來他也到過新加坡出賽並很快取得佳績，不敢說他可跟莫雷拉相提並論，但以馬雅的身手要在香港躋身前十，必定綽綽有餘。



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