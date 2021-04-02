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馬場浮世繪——周一田戰起公眾訂座准入場

2021-04-02 列印
  馬會已獲政府准許，於下周一至四月十四日的兩田兩谷共四次賽事，開放部分場所予持優越卡的馬迷及公眾人士訂座，與同行賓客入場觀戰，但只限開放有賽事舉行的馬場，不設雙邊開放。有興趣者，可由今午十二時起，預訂四月五日（周一）田戰、四月八日（周四）谷戰、四月十一日（周日）田戰（周日），以及四月十四日（周三）谷戰的有關場所座位，但必須於跑馬前一天，先在網上提交電子健康申報表，入場當日進入餐飲場所，則必須用手機掃描「安心出行」二維碼，或提供個人資料及到訪時間。而在上述兩次沙田賽事，港鐵馬場站、第二座看台及彭福公園停車場會開放。

  另外，由下周一起，十九間指定場外投注處，將於日馬賽事天開放受注。而所有場外投注處，在非跑馬日子亦會營業，但不會提供六合彩投注服務。

馬場浮世繪
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