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馬場浮世繪——郭能下周三見牌委會保牌

2021-04-02 列印
  牌照委員會就郭能於二月三日谷戰中，其出席研訊時的不當行為，已表明要考慮騎者的牌照資格，惟因部分委員會成員一直有其他公務，才遲遲仍未召見郭能。然而日期終有定案，郭能須於下周三早上見牌委會，當面解釋其應獲牌照的理由。

馬場浮世繪
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