巴度福逸大雷暴

巴度於周三晚全泥賽策「駿皇星」和「悅跑得」起孖，打破了自二○一八年十二月後，未曾贏過泥賽的盲門數據。下周一的沙田賽事，巴度的八匹座騎實力不弱，有力乘勝追擊。昨晨收操後，他透露對「福逸」和「大雷暴」兩駒的爭勝機會最感樂觀。



第九場二級賽短途錦標，隨「旺蝦王」避戰，以及「川河達駒」周三早上晨課後流鼻血已退役，令上仗蝕分卻輕鬆贏馬的「福逸」成眾矢之的，巴度分析︰「現年四歲的『福逸』上場初跑一班賽，即與多匹現役最佳短途馬交鋒，難度甚大，可是牠依然能夠克服挑戰，並以個多馬位擊敗對手，兼且締速出色，已證明贏馬絕非僥倖。復課後，『福逸』的操練正常，狀態續有進展，今次挑戰二級賽，我認為牠已做足準備，希望屆時可再取得佳績，並於三周後出戰一級賽主席短途獎。」



韋廄「大雷暴」季內連跑四場谷草千二米後，上仗初跑田草千二米即取得亞軍，今仗再戰同程，巴度說︰「『大雷暴』陣上表現穩定，之前幾仗出戰谷草千二倘非排外檔，有礙牠發揮本身前速，理應跑得更接近。上仗牠初跑田草短途，依然交出良好走勢，表現令人滿意，今仗在同一班次的同一途程上陣，不過對手中不乏具前速的馬匹，屆時會否沿用主動跑法，我有待練馬師韋達決定。」



最後，巴度表示偉廄「雄龍」過往既曾在泥地一六五○米賽事上名，故上場由千二米增程至千四米，能夠入到三甲絕非意外。「『雄龍』下周一再跑田草千四，而對手中近績良好的馬匹為數不多，只要牠克服重磅並臨場跑出近期水準，足以收復前失，取得今季第三場勝仗。」巴度續道。



特約記者︰文傑