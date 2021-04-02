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張氏理論——咸頓酋長與世長辭

2021-04-02 列印
         上星期六跑杜拜世界盃前，杜拜第二號統治者咸頓酋長去世，享年七十五歲。他是穆罕默德酋長之兄長，兩人同是自八十年代開始，即約三十歲時於英國養馬，後來成為全英最大馬主，穆罕默德酋長後來更成為全球最大馬主。分別在於穆罕默德酋長九十年代中期減少以個人名義養馬，九成半的馬都屬高多芬名下，全面企業化後，即八十年代之棗紅白袖綵衣淡出，改用全藍綵衣。近年那件棗紅白袖綵衣再面世，卻是由家族內另一成員所有。

         由始至終，咸頓酋長的綵衣都是藍衫白肩帶，由於二人都是大馬主，同場可能合共出多駒，而綵衣都是藍色，故要用不同帽色區別。此外，兩兄弟的最大勁敵古摩團體的綵衣也是深藍色，所以近代歐洲賽馬，陣上隨時一片藍海。這點與香港極為不同，較少香港馬主選擇藍色，一半以上華人馬主都選紅色或黃色為主體，更多是紅黃混合，於是跑道上一片紅海，如不留神，未必認到是哪一匹馬。

張福元
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