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馬場浮世繪——唯獨愛你配何澤堯爭女皇盃

2021-04-03 列印
  馬會將於明日轉播日本阪神競馬場舉行的大阪盃賽馬日的其中八場賽事，頭場開跑時間為上午十一時二十五分，重頭戲二千米一級賽大阪盃已於昨日排位，傳媒普遍認為是役由「鐵鳥翱天」、「放聲歡呼」和「戰舞者」三匹熱門馬主宰大局，而十三匹參戰馬中，預計有七匹是過百倍大冷。另一方面，「戰舞者」已獲邀參加本月二十五日在沙田馬場舉行的冠軍一哩賽，不過是否接受邀請，則要待大阪盃賽後才決定，倘若避戰，今屆冠軍一哩賽便極可能不會有日本馬列陣。

  至於有意來港參加女皇盃的五匹日本賽駒，除去年雌馬三冠盟主「謀勇兼備」將續由其主任騎師松山弘平執韁外，其餘「耀滿瓶」、「神業」、「唯獨愛你」和Hishi Iguazu都屬意找香港騎師壓陣，「唯獨愛你」更已落實交由華將何澤堯操刀，另外三駒配搭待定。

馬場浮世繪
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