馬場浮世繪——唯獨愛你配何澤堯爭女皇盃

至於有意來港參加女皇盃的五匹日本賽駒，除去年雌馬三冠盟主「謀勇兼備」將續由其主任騎師松山弘平執韁外，其餘「耀滿瓶」、「神業」、「唯獨愛你」和Hishi Iguazu都屬意找香港騎師壓陣，「唯獨愛你」更已落實交由華將何澤堯操刀，另外三駒配搭待定。
馬場浮世繪
一連五天復活節假期開始，港人依然飛不得，無法外遊，積壓消費力大爆發。戲院不少場次的戲票售罄，High tea餐廳訂枱情況理想，海洋公園和迪士尼樂園的售票銷售熱烈，不少酒店staycation訂房亦爆滿...
2021-04-02
南海又起暗湧。菲律賓政府早前稱，逾二百五十艘疑為中國民兵船隻闖入南沙群島牛軛礁一帶。菲方聲稱擁有島礁範圍的主權，要求中方撤離船隻。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周三緊急致電菲...
2021-04-02
緬甸如箭在弦的局勢再生變化。自軍事政變示威以來，據報至今已造成五百三十多人死亡。全民盟早前組織的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）周三宣佈，廢除現行憲法，並公佈《聯邦民主憲章》為臨時憲法。CRPH更有...
2021-04-02
富豪酒店的西營盤新盤尚瓏日前公佈價單，首批50伙價單，包括開放式至兩房戶型，計算最高16%折扣後，最平688.1萬入場，示範單位即時開放。 富豪國際酒店集團執行董事范統表示，「尚瓏最快復活節假期後開賣...
2021-04-02
新經濟股支持恒指今年次季開局表現強勢，一口氣升穿10天線（28476）及20天線（28725），並以全日高位收市，假前收報28938點，飆560點，為上月19日以來收市新高。科指明顯跑出，收報8569...
2021-04-02
經歷兩周的國際賽期後，西甲率先於周五耶穌受難日重燃戰火，由利雲特主場迎戰侯爾斯卡打頭陣。各自射手羅渣馬迪和拉菲爾美亞近況一樣勇銳，惟後防同樣欠穩，恐怕雙方都沒有取勝把握，而且歷來三次西甲對壘全數打和，故今仗不妨兼顧和及入球「大」。（Now632台周六凌晨3:00直播） 利雲特各賽事近五仗一勝二和二負狀態欠佳。不過，前鋒羅渣馬迪期間三仗有士哥共入三球表現搶鏡，而且西甲近三次對侯爾斯卡兩次有士哥，今晚有力再破對手大門。 可惜，後防隱憂令利雲特勝算大減，上述五戰只有一仗成功保住清白身才招致劣績。該隊教練柏高盧比斯承認，防線仍有待改善：「上仗貝迪斯下半場向我們加強...
2021-04-02
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
張國榮（哥哥）18年前的愚人節離世，每年4月1日哥哥的忌辰，各地的「哥迷」都會以不同形式懷念偶像。其摯友唐鶴德（唐唐）多年來每逢忌辰都上載舊照表達思念，昨凌晨貼出「哥哥」赤膊的笑容滿面照片，留言：「想...
2021-04-02
這天跟朋友聊天，說人的命運。 我說如果真信命的話，那就得認命。有說命運就像一早設定的方程式，人的一生都是跟着既定的程序走。如果是這樣的話，便是天命不可違，強拗也沒用，不如順其自然，隨遇而安。若是硬不信命，偏要逆天而行，看起來好像很反叛，但有趣的是，如果你信命的話，怎知這個反叛不是你人生的其中一條程序，一切命中註定，是成功是徒勞，都是冥冥中的安排。 命好命壞，命貴命賤，便也沒得拗了。 如此身不由己，好像很無奈。我跟朋友說，命格不由己，但人格則可以自己創造。 命可賤，人不可賤。便如我認識一個朋友，她的命真的不能算好，兒時離鄉別井，長大遇人不淑，婚姻不好，子女不好，事業上常常被人...
2021-04-02
馬會將於明日轉播日本阪神競馬場舉行的大阪盃賽馬日的其中八場賽事，頭場開跑時間為上午十一時二十五分，重頭戲二千米一級賽大阪盃已於昨日排位，傳媒普遍認為是役由「鐵鳥翱天」、「放聲歡呼」和「戰舞者」三匹熱門馬主宰大局，而十三匹參戰馬中，預計有七匹是過百倍大冷。另一方面，「戰舞者」已獲邀參加本月二十五日在沙田馬場舉行的冠軍一哩賽，不過是否接受邀請，則要待大阪盃賽後才決定，倘若避戰，今屆冠軍一哩賽便極可能不會有日本馬列陣。 至於有意來港參加女皇盃的五匹日本賽駒，除去年雌馬三冠盟主「謀勇兼備」將續由其主任騎師松山弘平執韁外，其餘「耀滿瓶」、「神業」、「唯獨愛你」和Hishi Iguaz...
2021-04-03