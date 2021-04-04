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馬場浮世繪——巴特殊出戰皇席錦標有變數

2021-04-04 列印
  去年歐洲最佳短途馬「巴特殊」，本以六月十五日雅士谷馬場舉行的皇席錦標衞冕戰為目標，可是該駒馬主的賽事經理日前透露，「巴特殊」於上季休息期間在馬房受傷，其中一隻腳的關節出現骨裂，需要鑲入螺絲。即仗牠已經恢復操練，五個星期前開始由騎馬人策騎踱步，目前情況良好，但畢竟操練工序延遲一個月，究竟能夠趕及在雅士谷賽期復出，暫時還是未知之數。

馬場浮世繪
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