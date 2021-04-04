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馬場浮世繪——大野拓彌墮馬多駒易配

2021-04-04 列印
  日本騎師大野拓彌於昨午中山競馬場第七場賽事中墮馬受傷，因而未能在今日大阪杯賽馬日策騎上陣，其四匹座騎將易配出賽，包括海外賽事第四場「亂舞狂雷」改配松山弘平、第五場「清風城」改配和田龍二、第七場「波斯劍客」和第八場「啟愛青」則改配幸英明。

馬場浮世繪
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