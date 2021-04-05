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勝在有方——精彩非凡卡士橫掃

2021-04-05 列印
「精彩非凡」外地三戰得冠亞季各一，初步顯示性格忠心肯跑。來港後上季於短途跟跑，今季缺陣近半年才復出，大幅增程到千六米遇超快步速，直路早段已跟上前列，本身頭三段交出1分10秒15，跟得急也能彈離曾勝此程之「精準快車」，屬段速出色亞軍。 可能此役耗力稍多，其後兩仗走外疊才表現走樣。最近戴上開縫眼罩打疊跑得好，前仗能追近翌戰輕勝之「足金好球」，末段比後駒更快0.12秒。本身隔三星期再出，彎位較蝕才僅敗予其後加添一冠一亞之「真勝者」，確認此配備效果不差。二月初曾缺課九天，但埋門準備尚足，體重保持。稍休兩個月縮程遇對手大幅減弱，跑出九成水準已可贏馬交代。

「安承」上季段段快跟下能跟「快益善」互有勝負，於此組亦算勁，轉馬房後最近谷閘走勢不差，憑較佳體力和新鮮感可出冷。「一舖縱橫」過往曾在三班兩捷，連場追近後起用雷神，應是配合「紅旺」而來，可作配。

方駿暉
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