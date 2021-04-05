伊仁絮語——得勝多增程更好

第一場「怡心聲」血統甚佳，前仗初出跑直路賽憑後勁制勝，盡顯級數。今次增程二百必更合適，雖然負頂磅是一大考驗，但近日見牠出試泥閘更趨成熟，今次回配贏馬功臣梁家俊，排內檔值得捧場。
第四場「得勝多」上次初出起步失機，沿途亦未盡望空，結果負於頭馬「大紅蜂」五個身位，已算有點瞄頭。今仗加程跑千二，由於血統顯示具有長力，故預期應有更佳表現。此駒現時僅三歲，當然仍有不少上升空間，今場對手多為質新馬，部分舊馬亦實力見盡，本身若能取位順利，有力構成威脅。
Ian
一連五天復活節假期開始，港人依然飛不得，無法外遊，積壓消費力大爆發。戲院不少場次的戲票售罄，High tea餐廳訂枱情況理想，海洋公園和迪士尼樂園的售票銷售熱烈，不少酒店staycation訂房亦爆滿...
2021-04-02
南海又起暗湧。菲律賓政府早前稱，逾二百五十艘疑為中國民兵船隻闖入南沙群島牛軛礁一帶。菲方聲稱擁有島礁範圍的主權，要求中方撤離船隻。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周三緊急致電菲...
2021-04-02
緬甸如箭在弦的局勢再生變化。自軍事政變示威以來，據報至今已造成五百三十多人死亡。全民盟早前組織的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）周三宣佈，廢除現行憲法，並公佈《聯邦民主憲章》為臨時憲法。CRPH更有...
2021-04-02
富豪酒店的西營盤新盤尚瓏日前公佈價單，首批50伙價單，包括開放式至兩房戶型，計算最高16%折扣後，最平688.1萬入場，示範單位即時開放。 富豪國際酒店集團執行董事范統表示，「尚瓏最快復活節假期後開賣...
2021-04-02
新經濟股支持恒指今年次季開局表現強勢，一口氣升穿10天線（28476）及20天線（28725），並以全日高位收市，假前收報28938點，飆560點，為上月19日以來收市新高。科指明顯跑出，收報8569...
2021-04-02
經歷兩周的國際賽期後，西甲率先於周五耶穌受難日重燃戰火，由利雲特主場迎戰侯爾斯卡打頭陣。各自射手羅渣馬迪和拉菲爾美亞近況一樣勇銳，惟後防同樣欠穩，恐怕雙方都沒有取勝把握，而且歷來三次西甲對壘全數打和，故今仗不妨兼顧和及入球「大」。（Now632台周六凌晨3:00直播） 利雲特各賽事近五仗一勝二和二負狀態欠佳。不過，前鋒羅渣馬迪期間三仗有士哥共入三球表現搶鏡，而且西甲近三次對侯爾斯卡兩次有士哥，今晚有力再破對手大門。 可惜，後防隱憂令利雲特勝算大減，上述五戰只有一仗成功保住清白身才招致劣績。該隊教練柏高盧比斯承認，防線仍有待改善：「上仗貝迪斯下半場向我們加強...
2021-04-02
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
張國榮（哥哥）18年前的愚人節離世，每年4月1日哥哥的忌辰，各地的「哥迷」都會以不同形式懷念偶像。其摯友唐鶴德（唐唐）多年來每逢忌辰都上載舊照表達思念，昨凌晨貼出「哥哥」赤膊的笑容滿面照片，留言：「想...
2021-04-02
這天跟朋友聊天，說人的命運。 我說如果真信命的話，那就得認命。有說命運就像一早設定的方程式，人的一生都是跟着既定的程序走。如果是這樣的話，便是天命不可違，強拗也沒用，不如順其自然，隨遇而安。若是硬不信命，偏要逆天而行，看起來好像很反叛，但有趣的是，如果你信命的話，怎知這個反叛不是你人生的其中一條程序，一切命中註定，是成功是徒勞，都是冥冥中的安排。 命好命壞，命貴命賤，便也沒得拗了。 如此身不由己，好像很無奈。我跟朋友說，命格不由己，但人格則可以自己創造。 命可賤，人不可賤。便如我認識一個朋友，她的命真的不能算好，兒時離鄉別井，長大遇人不淑，婚姻不好，子女不好，事業上常常被人...
2021-04-02
今次雖然尚未算正宗大賽日，因兩場只是國際二級賽，但綜觀形勢卻有大賽日的味道，莫雷拉和潘頓手握大部分牌面馬，要博半冷W感覺上會較難。策略上，可退而求其次博半冷P，但如要投注W的話，不得不向現實作一點妥協。 第八場三班一二○○米。此場隔晚最熱三匹馬是「大雷暴」、「快快有」和「青心星」，但其實三匹都未贏過三班，實力尚未充分證明，反而季內已三捷三班賽的「嘉應精英」只是第四熱門，照理W博呢匹更划算。 無疑，「嘉應精英」最近五仗只一捷，而且上仗加至現時評分後更只跑第七，予人評分已盡之感，但其實上仗因「電路七號」造出了頭八百米比標準快近0.75秒的極快步速，「嘉應精英」沿途守二三位蝕了步...
2021-04-05