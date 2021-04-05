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伊仁絮語——得勝多增程更好

2021-04-05 列印
姚本輝上季榮登冠軍練馬師寶座，但廄內不少馬匹因此加分太多，遂令馬房今季成績回落，幸好近期不少質新馬開始適應水土，演出已愈來愈近，相信輝哥應會在季內餘下時間為這批新兵爭取頭馬。

第一場「怡心聲」血統甚佳，前仗初出跑直路賽憑後勁制勝，盡顯級數。今次增程二百必更合適，雖然負頂磅是一大考驗，但近日見牠出試泥閘更趨成熟，今次回配贏馬功臣梁家俊，排內檔值得捧場。

第四場「得勝多」上次初出起步失機，沿途亦未盡望空，結果負於頭馬「大紅蜂」五個身位，已算有點瞄頭。今仗加程跑千二，由於血統顯示具有長力，故預期應有更佳表現。此駒現時僅三歲，當然仍有不少上升空間，今場對手多為質新馬，部分舊馬亦實力見盡，本身若能取位順利，有力構成威脅。

Ian

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