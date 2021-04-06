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馬場浮世繪——郭能收拾心情變得威猛

2021-04-06 列印
馬場浮世繪——郭能收拾心情變得威猛
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　　郭能早前因在研訊期間的操行問題被馬會召見，並將於本周三開審，但昨日騎者心情似乎未受影響，在國際二級賽的主席錦標便憑「高大威猛」一放到底。賽後郭能高興之餘不忘自我打氣，他說：「相信大家都明白我目前的狀況，但我仍會勇往直前，努力爭取每一場頭馬。由於賽日早晨下雨，令場地變得鬆軟，這對『高大威猛』肯定有利，縱使牠起步不算順利，但情況並非太差，而且很快便順勢放出，然後在入直路後拋離對手取勝。」

馬場浮世繪
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