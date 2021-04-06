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馬場浮世繪——葉廄雷神合作如魚得水

2021-04-06 列印
馬場浮世繪——葉廄雷神合作如魚得水
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　　葉楚航與莫雷拉踏入二一年後，合作魚如得水，之前已攜手勝出「晉神」、「紅旺」和「紅鬃烈馬」，而昨日兩人更一次過合作三駒，結果「紅旺」取得連捷，「影疾」和「一舖縱橫」力拼入Q，繼續保持強勁數據！

馬場浮世繪
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