馬場浮世繪
馬場浮世繪——三T熱門當道派彩乏味
餐飲留位理想 戲院樂園售票多 復活節預訂火熱 消費力勢爆發
一連五天復活節假期開始，港人依然飛不得，無法外遊，積壓消費力大爆發。戲院不少場次的戲票售罄，High tea餐廳訂枱情況理想，海洋公園和迪士尼樂園的售票銷售熱烈，不少酒店staycation訂房亦爆滿...
2021-04-02
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菲指華漁船侵南沙主權 中方：在牛軛礁避風
南海又起暗湧。菲律賓政府早前稱，逾二百五十艘疑為中國民兵船隻闖入南沙群島牛軛礁一帶。菲方聲稱擁有島礁範圍的主權，要求中方撤離船隻。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周三緊急致電菲...
2021-04-02
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緬聯邦議會代表委會將成立新政府
緬甸如箭在弦的局勢再生變化。自軍事政變示威以來，據報至今已造成五百三十多人死亡。全民盟早前組織的緬甸聯邦議會代表委員會（CRPH）周三宣佈，廢除現行憲法，並公佈《聯邦民主憲章》為臨時憲法。CRPH更有...
2021-04-02
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西營盤尚瓏688萬入場
富豪酒店的西營盤新盤尚瓏日前公佈價單，首批50伙價單，包括開放式至兩房戶型，計算最高16%折扣後，最平688.1萬入場，示範單位即時開放。 富豪國際酒店集團執行董事范統表示，「尚瓏最快復活節假期後開賣...
2021-04-02
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新經濟股回勇 恒指彈560點
新經濟股支持恒指今年次季開局表現強勢，一口氣升穿10天線（28476）及20天線（28725），並以全日高位收市，假前收報28938點，飆560點，為上月19日以來收市新高。科指明顯跑出，收報8569...
2021-04-02
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受難日不受難 西甲和戰
經歷兩周的國際賽期後，西甲率先於周五耶穌受難日重燃戰火，由利雲特主場迎戰侯爾斯卡打頭陣。各自射手羅渣馬迪和拉菲爾美亞近況一樣勇銳，惟後防同樣欠穩，恐怕雙方都沒有取勝把握，而且歷來三次西甲對壘全數打和，故今仗不妨兼顧和及入球「大」。（Now632台周六凌晨3:00直播） 利雲特各賽事近五仗一勝二和二負狀態欠佳。不過，前鋒羅渣馬迪期間三仗有士哥共入三球表現搶鏡，而且西甲近三次對侯爾斯卡兩次有士哥，今晚有力再破對手大門。 可惜，後防隱憂令利雲特勝算大減，上述五戰只有一仗成功保住清白身才招致劣績。該隊教練柏高盧比斯承認，防線仍有待改善：「上仗貝迪斯下半場向我們加強...
2021-04-02
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【東京遊戲展】 《Tokyo Game Show 2021》9月網上開催 YouTube、Twitch、facebook同步直播
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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- 復活節Brunch
- 西日料理 香脆惹味
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唐唐貼赤膊照留言「想你了」 張國榮離世18年 阿Sam憑歌寄意：珍惜香港
張國榮（哥哥）18年前的愚人節離世，每年4月1日哥哥的忌辰，各地的「哥迷」都會以不同形式懷念偶像。其摯友唐鶴德（唐唐）多年來每逢忌辰都上載舊照表達思念，昨凌晨貼出「哥哥」赤膊的笑容滿面照片，留言：「想...
2021-04-02
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好好過日子——如果你信命
這天跟朋友聊天，說人的命運。 我說如果真信命的話，那就得認命。有說命運就像一早設定的方程式，人的一生都是跟着既定的程序走。如果是這樣的話，便是天命不可違，強拗也沒用，不如順其自然，隨遇而安。若是硬不信命，偏要逆天而行，看起來好像很反叛，但有趣的是，如果你信命的話，怎知這個反叛不是你人生的其中一條程序，一切命中註定，是成功是徒勞，都是冥冥中的安排。 命好命壞，命貴命賤，便也沒得拗了。 如此身不由己，好像很無奈。我跟朋友說，命格不由己，但人格則可以自己創造。 命可賤，人不可賤。便如我認識一個朋友，她的命真的不能算好，兒時離鄉別井，長大遇人不淑，婚姻不好，子女不好，事業上常常被人...
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馬場浮世繪——郭能收拾心情變得威猛
郭能早前因在研訊期間的操行問題被馬會召見，並將於本周三開審，但昨日騎者心情似乎未受影響，在國際二級賽的主席錦標便憑「高大威猛」一放到底。賽後郭能高興之餘不忘自我打氣，他說：「相信大家都明白我目前的狀況...
2021-04-06
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