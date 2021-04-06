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馬場浮世繪——三T熱門當道派彩乏味

2021-04-06 列印
馬場浮世繪——三T熱門當道派彩乏味
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　　昨日的三T場次俱由熱門馬包辦三甲，結果派彩非常乏味，十元一注的正獎派二千二百二十五元，而安慰獎更只派四十四元，雙雙創出派彩新低紀錄，未知命中的幸運會否得啖笑呢！

馬場浮世繪
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