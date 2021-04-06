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馬場浮世繪——短途錦標WQ齊爆大冷

2021-04-06 列印
馬場浮世繪——短途錦標WQ齊爆大冷
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　　昨日賽果暴冷暴熱，三T正獎只得二千餘元，但第九場的短途錦標則爆個石破天驚，頭馬「君達星」獨贏十元派近千八元，暫時是今季最冷W；而連贏位搭「當家猴王」派近萬元，也是今季紀錄！

馬場浮世繪
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