君達星短途錦標爆巨冷 莫雷拉一W七P封王 高大威猛主席錦標放到

昨日舉行兩場國際二級賽，結果都爆冷收場，其中主席錦標由姚廄「高大威猛」一放到底，馬房另贏「怡心聲」起孖；至於短途錦標則由丁廄「君達星」爆一百七十九倍W。其餘莫雷拉雖然只憑「紅旺」贏馬，但另有七場位置，於第九場賽後已提前成為騎師王。而潘頓則憑希廄「齊心同行」和沈廄「帝豪寶寶」包辦第四口孖寶。另外，巴度第九場犯規罰停賽兩日。



姚本輝昨日憑「怡心聲」和「高大威猛」梅開二度，其中後駒勝出國際二級賽的主席錦標，練者賽後表示：「『高大威猛』今場雖然是冷門，但賽前我對其機會仍感樂觀，畢竟牠年紀輕，賽前狀態良好，而且當『嘉應之星』退出之後，我們應該能夠輕鬆領放，鞍上人郭能亦騎慣騎熟，結果順利取勝。『高大威猛』易於訓練，下仗目標當然是冠軍一哩賽，儘管屆時要面對更強對手，但牠演出非常準繩，期望仍然能夠取得佳績。『怡心聲』前仗開齋很遲才能發揮出後勁，所以今仗嘗試增程，但由於負一三三磅，因此在直路依然較遲撻着，我一度以為牠只能跑入三甲，最終贏馬全憑鬥心搭夠，此駒目前仍得三歲會繼續進步，成熟後可跑千四和千六。」



丁冠豪昨日憑「君達星」一百七十九倍爆冷贏短途錦標，從練後首度勝出級際賽，他賽後高興地說：「『君達星』賽績上是谷草能手，但其實今季初曾在田草跑得非常接近，而以往亦只是因為際遇欠佳，才未能交出好成績。當然今仗我談不上很大信心，但此駒排檔佳，步速合發揮，再者場地偏黏也有幫助，波健士完全做到我的策騎指示，贏來不無幸運。」



此外，潘頓昨日憑希廄「齊心同行」和沈廄「帝豪寶寶」贏馬，包辦第四口孖寶，前駒今仗一出即勝，練者希斯指：「『齊心同心』能夠一出即勝，當然有難度，尤其今仗排外檔，而且中段有馬跟其鬥放，給予不少壓力，但牠依然保持勁勢過終點，相信稍後升上三班競逐亦可以應付。此駒年幼但健康，來港前試閘走勢良好，今仗能夠贏馬並不令人意外，日後前景亦樂觀。」



另一方面，潘明輝和何澤堯兩位華將昨日成為大熱保衞者，分別為「龍鼓飛揚」和「快快有」報捷。前駒練者呂健威賽後說：「『龍鼓飛揚』下一個目標將是女皇盃，雖然屆時要面對一眾本地頂尖長途馬與外地好手，但我仍然抱有信心，因為此駒來投後一直在進步。」



而何澤堯在第八場憑「快快有」贏馬，打破最近五個賽日食白果的悶局，練者羅富全表示：「『快快有』今仗轉彎時被對手阻及，結果要走三疊，幸好際遇甚差下仍能取勝，亦顯示其鬥心不俗。事實上，此駒目前已贏過谷草和田草，部署很有彈性，下仗目標要視乎賽程，至於會配哪位騎師，仍要與馬主商量。」



記者：文傑、亨利