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馬場浮世繪——班德禮最快兩周後谷戰披甲

2021-04-07 列印
  獲馬會簽發牌照至馬季煞科的英國騎師班德禮，早前已經抵港，目前正在隔離中，預期要多十天時間才完成隔離，屆時他要再次接受核酸檢測，並取得健康證明才可以正式報到，繼而辦理所須手續，預計最快可在本月二十一日的跑馬地夜賽登場。

馬場浮世繪
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