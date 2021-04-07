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馬場浮世繪——莫雷拉策野田重擊爭主席獎

2021-04-07 列印
  由於蔡廄「旺蝦王」將不會角逐四月二十五日「冠軍賽馬日」的其中一場一級賽主席短途獎，莫雷拉因而已接受日本方面邀請，將夥拍日本馬「野田重擊」出戰這場千二米大賽。

  今次已經是「野田重擊」第三次來港出賽，去年十二月爆出二十二倍冷門勇奪香港短途錦標後，馬兒返回日本至上月底復出，即捧走千二米一級賽高松宮紀念盃，贏馬後隨即以主席短途獎作目標。

馬場浮世繪
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