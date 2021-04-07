甲烷老霍樂於睇好

霍利時自上月十日憑「鑲白旗」贏馬後，一直未有再添頭馬進帳，他昨日晨課上表示，希望盡快打破悶局，如果早日贏滿十六場頭馬畢業更好。談到明晚五匹參戰馬機會時，霍利時謂以「甲烷」和「正本雄心」兩駒均有望為他帶來頭馬。



「甲烷」 季內先後七次出賽，取得兩席亞軍，暫時未贏出頭馬，明晚續跑上仗入Q路程谷草千八米，霍利時說：「『甲烷』上仗受制於早段慢步速，因而直路上後追不及僅敗，但表現仍令我感到滿意。雖然從賽績上顯示，馬兒目前似乎競逐千八米會更合腳法，但查實早前幾次跑谷草一六五○米亦走得接近，惟只輸在際遇平平，例如排在大外檔及途中有意外等，才未能交出好成績，今賽距上場五周，相信馬兒已休息足夠，另外配見習生周俊樂有七磅可減，『甲烷』今場續跑千八，當有望在收復前失，贏回一場頭馬。」



「正本雄心」過往長期跑谷草短途，至上場初次增程跑一六五○米，卻能僅落後於頭馬「好運寶寶」兩個多馬位，霍利時於是替其報跑明晚同程︰「馬兒上場初次增程排在不利十一檔，惟表現較預期理想得多，有見及此，我決定安排牠再跑此程，希望趁其狀態仍勇而帶來突破成績，何況今仗對手實力並非太強，『正本雄心』當有機會拼入前列。」



最後，霍利時表示「又係熊」上場回落三班賽事即取得殿軍，顯然在三班特別具競爭力，今次再跑同一班次的谷草一六五○米，並找來曾策此馬上名的波健士主轡，應該有助發揮。「如果『又係熊』起步後即守在前列位置，將有望走入三甲一席。」霍利時續道。



特約記者：文傑