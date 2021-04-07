鍊金手記——短途馬凋零 非一日之寒

今屆短途錦標爆出意外賽果，「君達星」爆出一百七十倍冷門勝出。這匹只曾勝二班谷賽的六歲馬，可以壓倒幾匹於一級賽跑得接近的對手，情況就如過去「仁者荃心」於主席短途獎殺入亞席一樣，相信與本身進步關係不大，只是進一步印證香港現今短途馬之不濟。「福逸」、「顯心星」及「夢想成金」等第二梯隊跑來毫無霸氣，跟季初曾被寄望能成功接棒的「錶之智能」一樣，令捧場客失望。這個青黃不接的空窗期會持續多久？難以預料。



其實本地短途馬水準下滑已不是一朝一夕，早在「爭分奪秒」稱霸時已露端倪。「爭分奪秒」沒錯曾四勝一級賽，但對手正是反覆證實沒有一級實力的「旺蝦王」、「常感恩」及已老退的「紅衣醒神」。而「旺蝦王」至今仍是最佳短途馬，餘下的水平可想而知。級際賽「五班化」、輪流贏的現象，相信在可見的未來仍會出現。



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