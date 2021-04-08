重點出擊——活力長勝形勢有利

第五場「活力長勝」上季末贏馬一仗，亞軍「首飾大聖」早前黯然退役，季軍只是至今未勝的「陽剛武士」，賽事水準顯然甚低。即使牠今季入位一役，也是受惠早段快步速而已。筆者在《賽馬日在線》已不止一次指出，此駒的賽績極不可靠。



不過留意「活力長勝」轉投姚廄之後，出賽兩次像變了另一匹馬。前仗角逐田草千二，賽事早段步速偏慢，牠能與最近上名的「真感」一起追得接近，表現頗不簡單；再睇其餘對手，同場受惠步速而名次較前的「十二馬」，接戰升班也可上名，而「醒旺財」再出亦能於強組入Q，可見總場次483的賽事水準極有保證。



今仗「活力長勝」轉戰谷草，除了對手實力大幅下降，其同父系馬有不少都善跑窄場。難得今場前置型馬甚多，預料賽事早段步速偏快，形勢有利此駒後追跑法。



安西教練



