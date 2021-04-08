伊仁絮語——甲烷有力爭勝

第二場「甲烷」今季演出穩定，可惜仍與頭馬無緣。上仗末段後追如箭，最終僅不敵發揮出色的「動力飛鷹」而屈居亞軍，表現又進一步。今仗改由受讓七磅的周俊樂策騎，客觀條件變得有利，只要交出正常水準，有力爭勝。



第五場「令才」自降落四班後連場走近，前仗出爭直路賽，末段後上收復不少失地，最終只負於「攻頂」及路程專家「霸勝」，表現已有起色。上仗因排外檔而早段留後，直路前半段又未能望空，但終點前走勢尚佳。環看今場對手實力非強，值得加入考慮。



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