勝在有方——超威星三班再贏

「魅影揚飛」上仗跟前駒同場而彎位落後更多，末段能以終極時速22秒85衝入位，今次換上田泰安會有更大威脅。
方駿暉
隨着各國加緊為民眾接種新冠病毒疫苗，國際間正開始商討疫苗簽證，以重啟環球旅遊。泰國一直依靠旅遊業爭取外匯收入，正大力打開旅遊大門，繼早前提出計劃在今年七月起，讓接種了疫苗的旅客可以免檢疫入境布吉島旅遊...
2021-04-08
台灣的太魯閣號火車與工程車相撞事故，造成五十死二百多人受傷的悲劇。昨日涉案工程車的工程負責人李義祥進行問詢，據運安會初步調查結果戳破李義祥的停工謊言，他更疑似非法僱用卸貨助手。而台鐵周二午已請當局查封...
2021-04-08
中美角力不斷。而正值美日會談在即，加上今夏的東京奧運，日本近日在國際事務上非常活躍。據《日經亞洲評論》報道，下周的美日首腦會談，將推出印太版「一帶一路」計劃，以抗衡中國的「一帶一路」倡議。此外，就北韓...
2021-04-08
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級分區營業經理劉念滿表示，長沙灣泓景臺5座高層H室，面積496方呎，兩房間隔，獲同區家庭客承接，以923萬成交，呎價約18609元，屬市價。原業主...
2021-04-08
騰訊（700）大股東Naspers昨日宣佈將再度減持騰訊股票，是自2018年口頭禁售期屆滿後，再有套現動作。Naspers旗下上市公司Prosus計劃，減持最多1.9189億股騰訊，相當於騰訊已發行股...
2021-04-08
曼聯前鋒格連活特把握隊友安東尼馬迪爾受傷，在後者養傷期間上位，近兩仗接連士哥，表現大獲好評，名宿加利尼維利更看好他入選英格蘭出戰歐洲國家盃。此子為爭紅魔正選位和國家隊席位，今晚歐霸八強首回合作客CF格蘭納達，必拼盡助紅魔打響頭炮，直取客勝。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 紅魔的法國前鋒安東尼馬迪爾早前在國際賽期間弄傷膝部，據報有機會提早收咧，十九歲的英格蘭小將格連活特遂取代前者擔正，先於英格蘭足總盃八強1:3負李斯特城時為紅魔破蛋，上仗英超主場2:1勝白禮頓更射入奠勝球，連續兩仗士哥獲隊友般奴費南迪斯稱讚：「格連...
2021-04-08
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
郭偉亮（Eric Kwok）、糖妹及涂毓麟任主持、以全新形式登場的無線（TVB）音樂節目《勁歌金曲》前晚進行錄影，參與歌手包括有張敬軒、林奕匡、衛蘭（Janice）與胞妹衛詩（Jill）、胡鴻鈞等近3...
2021-04-08
疫情放緩，港府批准航空公司在港上空復飛，給市民享受flycation，酒店staycation亦大行其道，但郵輪業卻面對不同的對待，被停止營運逾一年，即使鄰近地區重啟郵輪遊後證明安全，旅遊業和郵輪公司也積極游說復航，但當局未有反應，令人不明所以。 疫情爆發初期，各地數艘郵輪爆疫，令人聞海上遊色變，但郵輪公司吸取經驗後，從本港派出兩艘郵輪分別往台灣和新加坡，推出環島遊及公海遊，過去數月合共接待了十五萬人次，均沒出現感染個案，這與郵輪推行一系列加強版防疫措施有關，包括載客量減半、部份客房改裝成負氣壓房、增設病毒試儀等，而郵輪餐廳亦取消自助取餐，以防病毒傳播。 新加坡和台灣兩地s...
2021-04-08
第九場三班一六五○米。「電訊巴打」上次跑同程蝕了快步速之餘，直路又走相對不利跑線，最後僅負於兩匹走大外疊最有利跑線衝刺的馬，所以賽後我在筆記中列為跟進馬。既然選了作跟進馬，今仗即使不作重點推介，本來都...
2021-04-08