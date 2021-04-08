勝在有方——超威星三班再贏

「超威星」上季年僅三歲已可氣走最近在三班入Q之「駿爵士」和「晉神」，已知可在谷草創一番功業。今季初熱身兩仗後改戴眼罩，即輕取當時甚準之「富祿」，上到三班也能段段快跟下以佳速擊退「疾風勁草」和「壽臣」，屬水準甚高之頭馬。翌戰走外疊演出走樣，之後刻意稍休個多月，果然後上如飛下入Q，而且步速比後一場三班賽慢0.67秒，不利追下竟可將總時間拉快至僅比後一場之頭馬「壽臣」慢0.06秒，反映四歲羅廄馬重現三班中上級威力。今隔四星期再跑而體重保持，力足再贏此班。



「魅影揚飛」上仗跟前駒同場而彎位落後更多，末段能以終極時速22秒85衝入位，今次換上田泰安會有更大威脅。



方駿暉



