  • 2021年4月9日 星期五
  • 21º
  • 78%
熱門： 賞你住阿布泰方東昇尋人記黃嘉威

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘頓連場無影僅得兩亞

2021-04-09 列印
馬場浮世繪——潘頓連場無影僅得兩亞
Previous Next

　　昨晚的快活谷賽事，騎師王在隔晚開飛的時候，潘頓是一點六倍的頂頭大熱，因為他的多匹座騎都是熱門實力分子，備受重視可以理解。然而，騎者最終的成績卻令到捧場客非常失望，皆因他只憑「五邑之星」和「喜蓮慧星」交回兩席亞軍，其餘七匹座騎全部無影，包括四匹大熱門馬！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd