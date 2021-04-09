田泰安四喜臨門

田泰安昨晚連場搏殺得手，先贏文廄「天衣無縫」、呂廄「暖在你心」和姚廄「活力長勝」，於第八場後提前成為騎師王，之後再憑石廄「電訊巴打」食尾胡，完成大四喜；至於呂健威則另贏「大紅包」梅開二度。



田泰安昨晚四W兼成為騎師王，其中「天衣無縫」和「活力長勝」都他經手贏馬，前駒練者文家良透露：「『天衣無縫』在上手馬房曾經兩次脹筋，因此晨課操練不能過分催谷，雖然牠跑田草入過Q，可惜五班賽程不多，所以今次轉來谷草一試，而除頭罩是希望帶來新鮮感，但由於排十檔起步，令我賽前的信心打了折扣，幸好田泰安發揮出色。」



「活力長勝」練者姚本輝則說：「『活力長勝』身形偏細少，所以谷草會比較合腳法，今仗的場地有利中置型後上馬，這正符合其發揮，贏馬得到形勢配合，而田泰安手風亦順。此駒跑千四米也合適，日後可田谷雙線發展。」



至於呂健威昨晚憑「大紅包」和「暖在你心」包辦第三口孖寶，賽後他說：「『大紅包』目前的最佳出路是一千米，但田草的直路賽未必有快步速，反而谷草會比較有利後追，今仗勝後牠沒有太多賽程選擇，稍後可能要跑千二米，能否爭勝主要視乎有無快步速。」



此外，昨晚有不少半冷賠率的頭馬，包括「西利哥」、「好好彩彩」和「成才」，全部都有十倍八倍。而練者羅富全說：「『西利哥』今仗大勝開齋，我有點始料不及，當然牠近兩仗陣上都遇意外，未能充分發揮，再者一哩也路程嫌短，今次跑千八米一早移出外疊衝刺，走勢暢順得多。事實上，這匹英國馬今季狀態明顯有進步，已經全晚適應了香港的水土。」



「好好彩彩」練者蘇偉賢則說：「『好好彩彩』的傷患很嚴重，所以這場頭馬我可說等了很久。此駒曾經脹筋，而且本身比較大隻，因此操練不能太辣，幸好近期其健康正常，今仗有形勢幫助，排檔亦佳，再者梁家俊熟悉馬性，結果勝回一仗，但話分兩頭，今日不利前置，牠反而能夠放返，證明目前評分甚有利。」



「成才」練者希斯表示：「由於『成才』今仗排外檔，鞍上人薛恩賽前已告訴我，將會在半程抄出外疊發力，結果他亦採取了此戰略，只是馬兒早段走勢較預期更佳，有餘力維持勁勢過終點。此駒季內狀態長期見勇，已經贏出兩場頭馬，希望季內餘下時間能夠再贏一場。」



另一方面，加拿大規模最大的活拜馬場，原定在下周六舉行今年首次賽事，可是由於該馬場位處的安大略省，近日新冠病毒變種個案數目大幅上升，安大略省市政府日前宣布該省進入緊急狀態，並由當地時間周四開始為期四周的居家禁足令。有見及此，當地馬會只好決定將開鑼日延遲至下月六日禁足令完結後才舉行，不過同時亦警告，當開鑼日押後，更多練馬師和馬主會將旗下馬匹安排到美國出賽，這對加拿大賽馬長線肯定帶來影響。



記者：文傑、亨利