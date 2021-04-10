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馬場浮世繪——史卓豐策神業出戰女皇盃

2021-04-10 列印
  騎師史卓豐已經接受邀請，策騎日本代表馬「神業」出戰月底舉行的富衛保險女皇盃。至於預期是今賽熱門的「謀勇兼備」，則沿用日本騎師松山弘平。由於松山弘平在女皇盃賽前的周末在日本停賽，所以他暫定會在下周末抵港，提早為今賽作好準備。

  另外，「唯獨愛你」將會交由何澤堯主轡，而「耀滿瓶」屆時之配搭，則留待下周中公布。

馬場浮世繪
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