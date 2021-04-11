勝在有方——弗雷今仗升正

「弗雷」前仗第二次跑田草千四，能氣走之前於千二米贏得易之「觀世界」，即使後駒陣上形勢較輸蝕，難度仍算高，此役至少有四班中級水準。剛戰遇上之對手大幅增強，段段快跟，頭一千米交出59秒正，仍能以佳速奪亞，雖無法威脅超級馬「紅旺」，但能氣走近績同樣出色之「新威煌」，以後駒之前一仗能輕取「將俠」，本身總時間比後一場之三班頭馬「心中有馬」快0.07秒，戰鬥力已提升至四班頂。實齡剛滿四歲之愛爾蘭PPG上了寶貴一課後當會再進，大馬體重保持，隔四星期再出可升正。



「將俠」最近兩仗表現稍不及贏馬時，但仍維持四班中上級水準，排檔內移，又可賺形勢下入三甲。「霹靂狂龍」五歲細馬噸位無疑不及前兩駒，但季內只跑六仗而全入前四名，近兩仗之段速表現均佳，忠心馬仍有上名機會。



方駿暉