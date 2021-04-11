伊仁絮語——銀馳輕鬆再勝

第十場「知道必勝」對上三仗均受制於形勢而未能上名，認真欠運。本身季內復出一役就在潘頓胯下僅負於「幸運快車」而擊敗「寶成智勝」及「競技勇士」，水準夠高。之後除了一月中旬因檔位不利而所負略遠之外，其餘甚少大敗。今仗難得回降三班出戰，即使負上頂磅，但幸好抽到勝出率最高的一檔，同場「佳運財」理應成為頂頭大熱，可望在大樹遮蔭下收復前失。



第十一場「銀馳」上仗增程出爭打吡大賽，結果快放兩段後亦僅以五個多馬位負於「達心星」，敗不足辱。此駒前仗在雷神胯下跑千四能一放到底，表現精采，蹄下敗將與「帝豪寶寶」及「家樂飛駒」等再出亦有好演出，證明該賽水準不低。「銀馳」在外地用得甚少，仍有進步空間。今仗重返勝途，排位亦靚，而且同場快馬不多，應可自製步速輕鬆制勝。



Ian