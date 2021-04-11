重點出擊——全才用盡一時

跑平磅賽要信高分馬，這是常識，不過今季在香港金盃一役，筆者仍膽粗粗博蝕分的「龍鼓飛揚」，因相信牠不止於一班實力，仍有虛分在手。結果，「龍鼓飛揚」在這場國際一級賽中只能跑四，直路追勢亦遜預期。然而，上仗此駒回師一班賽，即使負一三一磅，但直路一逼出空位後，幾個箭步便奠定勝局，證明一班讓磅賽與平磅一級賽的水準存在頗大分野。 第十一場二班一四○○米。「非凡才子」是筆者近期另一匹在平磅賽作選作範圍的大蝕分馬，原因牠在355場次受困大半條直路，但末段一衝就過之餘，即使前仗在388場次其實都只因轉彎中段受阻而損失了一兩個馬位，所以才差不足一身位追不上「美麗笑容」，以後駒接戰再出可輕勝一班...

2021-04-11