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重點出擊——全才用盡一時

2021-04-11 列印
　　剛周一的短途錦標爆出巨型冷門「君達星」，獨贏派彩高達千八元，亞軍「當家猴王」亦以冷門身分入Q，結果構成接近萬元的連蠃位，賽後不論是訪問韋達的片段，或是相關小道消息，幕後對騎師何澤堯的直路取位甚為不滿。再看當日尾場廄侶「利害了」贏馬，大抵也能聯想相關構圖。

　　事隔一周，韋達與何澤堯再度合作第九場「全才」，是否代表練者已冰釋前嫌？旁人無從得知。

　　回說「全才」近況，無疑贏馬一仗是受惠早段較快步速，而筆者對這匹七歲老馬亦本無憧憬空間，但牠上仗跑二千米遇上早段偏慢步速，尾八百米竟能造出第二快時間，僅次於頭馬「樂益善」而已，極可能愛爾馬勝後開竅，而今場廄侶「扎西德勒」季初也是在相若情況下連捷。再看最近晨課，「全才」不單加強準備，韋達更親自上陣快操，動態顯示有意用盡一時。

安西教練
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