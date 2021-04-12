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馬場浮世繪——呂健威連續兩季新馬賽拔頭籌

2021-04-12 列印
馬場浮世繪——呂健威連續兩季新馬賽拔頭籌
馬場浮世繪——呂健威連續兩季新馬賽拔頭籌
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　　昨日舉行今季首場新馬賽事，結果由呂健威馬房的「得力寶駒」先拔頭籌，無獨有偶，上季勝出首回合的新馬賽事的「歡欣福星」，同樣是來自此倉口，而鞍上人也是何澤堯，看來呂健威對於如何在新馬賽爭功非常有心得。至於練者賽後說：「『得力寶駒』來港後先稍作操練，然後再送到從化，因為當地的環境有助馬兒保持開心。此駒尚未閹割，主要理由是晨操時很乖巧，暫時沒必要改變其現狀。」

馬場浮世繪

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