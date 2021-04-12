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馬場浮世繪——史卓豐季內首贏蔡廄馬

2021-04-12 列印
馬場浮世繪——史卓豐季內首贏蔡廄馬
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　　史卓豐早前曾經因為受傷而缺陣，復出之後成績平平，近期便只贏過一匹「佳運財」，但此駒似乎與他特別合拍，因為昨日又其胯下報捷，更為騎者完成孖寶，因為他在早段場次已憑「龍寶寶」贏馬，交出了季內與蔡約翰合作的第一場頭馬！

馬場浮世繪

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