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馬場浮世繪——希斯靠佳運財省靚招牌

2021-04-12 列印
馬場浮世繪——希斯靠佳運財省靚招牌
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　　講開「佳運財」，不得不提其練馬師希斯，這位傳奇人物今季重臨練馬，暫時成績雖然未如預期，但訓練質新馬始終有一手，因為「佳運財」昨日再下一城後，至今已三出三捷，星味絕對十足。

馬場浮世繪

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