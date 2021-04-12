馬場浮世繪
馬場浮世繪——希斯靠佳運財省靚招牌
馬場浮世繪
四款電子支付工具 暑假起登記 消費券擬准一筆過使5000元
為刺激市民消費並帶動經濟復甦，《預算案》提出向年滿十八歲的永久性居民及新來港人士，分期派發五千元電子消費券，總額達三百六十億元，目標在暑假起接受登記。當局昨天公佈，選定支付寶香港、八達通、Tap &a...
2021-04-12
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太魯閣號更多細節曝光 越籍工人「阿好」曾人肉擋車
台鐵太魯閣號列車出軌事故，當局更正罹難人數為四十九人，而目前殘肢成謎不排除屬其他傷者。而事件更多細節曝光，工程負責人李義祥在誤將工程車推下山後，曾指使越南籍非法外勞華心好（綽號「阿好」）親自下山攔截火...
2021-04-12
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中美乒乓外交半世紀 崔天凱：雙方須跨越分歧
中美「乒乓外交」五十周年，上周六中美選手在上海參加乒乓球友誼賽（左圖）。在中美角力的當下，中國駐美大使崔天凱（右圖）稱，中美關係正面臨何去何從的關鍵選擇，雙方更應繼承和發揚乒乓外交所承載的相互尊重、求同存異精神，使合作成為中美共同的選項。 上周六是中美乒乓外交五十周年的紀念日，上海紀念中美乒乓外交的活動在國際乒乓球聯合會博物館和中國乒乓球博物館舉行。 國際乒乓球聯合會副主席施之皓和美國駐上海總領事館總領事何樂進，為中美乒乓球友誼賽開球，兩人更在開球後合影。 崔天凱在開幕式上指出，五十年前的乒乓外交「創造性地」為隔絕數十年的中共與美國兩國人民開闢了獨特的交往方式。以「乒乓外交...
2021-04-12
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沙田瓏珀山示位全面睇
新地旗下的沙田多石街新盤瓏珀山，即日開放第1期示範單位預約參觀，更於本周四（8日）公佈推出首批40伙單位招標，除了三房及四房標準戶外，亦包括特色戶，發展商指價錢將參考九肚山新盤雲端及同區新盤造價，料成...
2021-04-10
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阿里遭重罰 股價影響微 恒指本周料窄幅波動
美國股市表現強勁，三大指數上周五齊齊高收，惟美股造好未能帶動港股回升，港股表現仍須看A股走勢。本周港股走勢料繼續窄幅波動，阿里巴巴（9988）因違反《反壟斷法》，被中國當局重罰182.28億元人民幣，...
2021-04-12
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奇兵食「塞」
皇家馬德里教練施丹繼上場歐聯以針對性部署領軍擊敗利物浦後，周六西甲國家打吡又有佳作，安排本季較少出場的中場費達歷高華維迪（左）串演右翼，憑他在右路不停上落兼顧攻守，令巴塞隆拿的三後衞陣式威力大減，終主場勝2:1。
2021-04-12
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時令靚料環球豐宴
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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TVB《開心大綜藝》 驚現ViuTV姜濤 曾志偉：沒太大收視壓力 王祖藍技癢扮「藍太」
曾志偉擔任無線（TVB）副總經理後銳意革新，早前宣佈推出多個綜藝節目，重頭節目《開心大綜藝》昨晚直播，ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》聞風改時段正面對撼！ 曾志偉昨日帶領TVB重頭綜藝...
2021-04-12
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慧眼看世界——富翁之苦
香港是個神奇的地方。全球雖然備受疫情打擊，但本港「千萬富翁」的人數不跌反升，有銀行預計全港有五十一點五萬人具備「千萬富翁」的資格。只是細看當中的數據，便知道實情並非如此理想。 香港的「千萬富翁」平均年齡六十歲，近六成為非在職人士。由此顯示，當中大部份富翁都是退休人士，需要依靠千萬家當生活下去。而那筆千萬家財分佈，有七成一是物業，現金存款佔一成半，基金債券投資只佔百分之五。以香港的樓價計算，這班「千萬富豪」的物業多是自住，並不能產生「現金流」。已屆退休的「千萬富豪」要靠百多二百萬的現金和積蓄過活，以今時今日的生活指數來說，這筆現金最多可以捱十年八載。由於未來人類壽命隨時超過一...
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馬場浮世繪——呂健威連續兩季新馬賽拔頭籌
昨日舉行今季首場新馬賽事，結果由呂健威馬房的「得力寶駒」先拔頭籌，無獨有偶，上季勝出首回合的新馬賽事的「歡欣福星」，同樣是來自此倉口，而鞍上人也是何澤堯，看來呂健威對於如何在新馬賽爭功非常有心得。至於...
2021-04-12
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