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馬場浮世繪——蟲草新馬登場米雪打氣

2021-04-12 列印
馬場浮世繪——蟲草新馬登場米雪打氣
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　　繼上周四大哥大洪金寶的「紅酒之寶」爆出冷W，昨日又有「明星馬」登場，由米雪擁有的「蟲草成名」在四班賽初試啼聲，而她偕同多位娛樂圈中人入場打氣，更在廂房為友好慶祝生日，可惜此駒最終只跑第七名。

馬場浮世繪

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