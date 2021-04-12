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雄深雅健——有級數也要講適應

2021-04-12 列印
　　無論賽前、賽後做準備，常會遇到無形誘惑，最常碰到是追一段仔輸近馬，一千、千二、千四後上不及，加程豈非更好？事實告訴我們，不盡然兼不一定，可是不信的仍大有人在，勸極都不聽，唯有祝君好運吧！

　　若信每跳一個路程，能力平均高三分一，也許不常中招，然則，信級數同樣有無形誘惑，谷草賽事水準，普遍不及田草，每遇到田草馬轉跑谷草，多先被認定賺級數。

　　不過，級數還級數，到底得看適應能力，另一重點是路程，跑馬地一千、千二，對面直路起步，只轉一個彎，對初跑馬而言，相對較易應付，這也是較多初跑頭馬重要原因；上到一六五○、千八便不一樣，公眾看台前起步，先轉滿貫彎，再上山、落山，後轉第二個彎，初跑馬所面對難度，自然較一千、千二大。

子健

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