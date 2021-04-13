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馬場浮世繪——郭能上訴董事局擇日聆訊

2021-04-13 列印
  郭能昨日就牌照委員會於上周三根據賽事規例第14（2）條，而決定即時暫停其騎師牌照至今季煞科的裁決，已向馬會董事局提出上訴，董事局將另訂日期聆訊。不過郭能並無申請延期執行停賽，所以在等待聆訊期間將不會上陣。

馬場浮世繪

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