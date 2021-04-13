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馬場浮世繪——包裝永勝回投廖康銘懷抱

2021-04-13 列印
  挾澳洲雙料一級賽盟主之名來港的「包裝永勝」，因來港後成績一直未如理想，經上月爭打吡無功後已退役，馬主並打算讓牠重返澳洲上陣。日前有消息指「包裝永勝」回澳洲後，將復由之前替其建功的練馬師廖康銘訓練。廖康銘謂馬兒將於下月運回澳洲，他會先安排休息回氣才再作部署。

馬場浮世繪
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