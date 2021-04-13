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馬場浮世繪——運時來轉戰澳洲連贏兩仗

2021-04-13 列印
  另一邊廂，屬馬主黃志祥名下的「運時來」也因在港六戰無功，已經結束短暫的在港服役生涯，且經練馬師韋達建議，曾在英國兩戰的「運時來」已轉戰澳洲，並由何萬滔訓練。「運時來」月初首次在澳洲上陣，即能大勝對手，事隔一星期於上周六匆匆再戰，則在萬富馬場的一五二○米讓賽再次輕勝，顯然已火速適應新環境。

馬場浮世繪
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