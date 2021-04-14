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東周投資會 (2021-04-14)

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——青工精神值得一試

2021-04-14 列印
　　第一場「尖子」上仗受制於外檔，沿途欠遮擋，結果負於頭馬「幸運精選」四乘，走勢尚可。今仗首度征戰五班，儘管以往跑谷草未有成績，而且排位亦非理想，幸好自起步後有一段距離才轉彎，寄望馬兒能及時爭取有利位置，可期打開勝門。對手可留意上仗試馬味濃的「勇敢動力」。

  第六場「青工精神」上仗跑泥地千二，如非直路取位論盡，應可走得更近。此駒來港前作賽經驗豐富，演出亦穩健，長線來說應以千四或以上為射程範圍，然而今仗出馬不多，取位上可望較前暢順，值得一試。

Ian

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