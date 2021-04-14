勝在有方——創科先鋒出頭交代

「創科先鋒」今季初出配潘頓，埋門重票下從外檔切入搶放過急後斷尾，但翌戰改戴面箍即能跟超級馬「胆大威猛」串Q，當時已有四班中級水準。再出段段快跟下能跟當時甚銳之「雄龍」跑近，戰鬥力續有提升。



其後「創科先鋒」轉到谷草千二也能跟之後再勝之「木火同明」鬥得接近，證明跟同父馬一樣合跑此場地。



回氣兩仗後最近遇到超慢步速，早段搶口，末段仍能以終極時速22秒11衝近賺盡形勢之「鋒芒快露」，末段比另外兩組頭馬尚要快，能彈離「怪獸厨神」應屬出色亞軍。今隔四星期，大馬體重稍升應屬佳兆，抽得黃金一檔，有助出頭交代。







方駿暉



