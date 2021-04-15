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馬場浮世繪——黎海榮徐雨石如沐春風

2021-04-15 列印
馬場浮世繪——黎海榮徐雨石如沐春風
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　　黎海榮昨晚在第二場五班千八米賽事憑「如沐春風」贏馬，取得本季第三場頭馬。翻查紀錄，黎海榮季內暫時所取得三W之中，有兩場是與徐雨石合作取得，除了「如沐春風」，其開齋馬「明月千山」也是出自石廄，可見騎練關係的確密切。事實上，黎海榮今季成績低沉，幸好仍獲徐雨石給予不少支持。

馬場浮世繪
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