潘頓三W提前封王

昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓憑蘇廄「箭意」、沈廄「競駿天驕」和「樂益善」贏三W，並於第八場賽後提前奠定騎師王勝局。至於莫雷拉則與呂健威憑「超好日子」和「股票傳奇」合作起孖。



潘頓昨晚憑「箭意」、「競駿天驕」和「樂益善」中三元兼做騎師王，前駒季內三捷，練者蘇保羅說：「『箭意』今場乘勇再戰，終於贏出季內第三場頭馬，至於鞍上人潘頓功不可沒，座騎出閘後順利移往內欄二疊位置，將其蝕位的機會減至最低。此駒已經先後三勝四班賽，我不會懷疑牠可以勝任三班賽，相信仍有望交出好成績。」



而「競駿天驕」練者沈集成則說：「『競駿天驕』季初曾有嚴重腳傷，但馬主團體肯付出耐心等其康復，所以之後上從化好好休息。前仗此馬跑第六名走勢復甦，今仗強配潘頓總算贏馬交代，但勝後回升二班會有阻力。」



至於莫雷拉和呂健威昨晚憑「超好日子」和「股票傳奇」合作起孖，練者賽後說：「『超好日子』在田草經常只能接近，令到評分居高不下，所以今次轉來谷草一試，實在牠有田草的強組賽績，無疑會佔到優勢。今仗此駒排八檔，幸好雷神走位醒目，所以才能險勝，如今看來其衝刺力較短，因此日後或者集中跑谷草。『股票傳奇』上仗因排檔關係留得較後，今次賽前雷神索騎，但其實他不找我，我也會主動搵他，畢竟人馬特別合拍，最終亦成功補中，如果下次雷神肯再執韁，我對馬兒爭勝也更有信心。」



此外，昨晚不乏冷門頭馬，例如頭場的「成功星駒」便爆出四十六倍W，練者霍利時表示：「我對『成功星駒』今仗爆冷取勝絕不意外，因為牠之前演出不差，只是曾經因為健康問題要休息，及至康復後又沒有合適賽程，別無選擇下只好報跑長途賽，以其當時狀態來說，落敗不算意外，賽後狀態漸有進展，今場負輕磅兼抽得好檔，終於能夠勝出，甚至下場再跑也有機會。此駒是南非馬，但絕非如外界所言較遲熟，只是由南非運港需要六個月，對其損耗太多，如果之後南非馬未能直接運港，我應該不會再在當地入貨。」



而「發贏喜」則以十三倍掄元，練者希斯指出：「『發贏喜』接連演出進步，所以今仗排位前我信心十足，可惜卻抽得十二檔，這需要點運氣才能爭勝，幸好臨場薛恩發揮甚佳，當我見其策騎此駒單騎輕鬆領放，便隨即放下心頭大石，結果亦順利取勝。」



另一方面，上周六於澳洲打吡落敗的「黑桃火箭」，未能仿效幾年前的「蒙古可汗」，完成新西蘭和澳洲打吡孖寶，賽後「黑桃火箭」已準備運返新西蘭，其練馬師蘇利雲表示，澳洲打吡一役的賽事步速形勢對牠相當之不利，且入直路前一直被外側馬匹干擾，因而未能發揮本身實力，如今運回新西蘭將先作休息，然後再作部署。



由於「黑桃火箭」除了在二千四百米的新西蘭打吡贏馬，亦曾勝出較短途程賽事，加上馬主是「威利」系馬主莊友堅為首的養馬及育馬集團Hermitage Thoroughbreds，故不排除來港服役的可能，稍後便有答案。



記者：文傑、亨利