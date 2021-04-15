順理成章——冠軍馬房競爭激烈

今季初階段，方嘉柏在一輪快攻之下一早在成績榜位列榜首並曾遙遙領先，其後至季中時蔡約翰步步進逼並在近期超越前者登上榜首。當大家以為今季冠軍練馬師之爭應不離方、蔡的時候，原來沈集成及羅富全也悄悄地趕上前列，未計昨夜成績，蔡、方、羅、沈這四廄的頭馬數字分別是56、54、49及48場，這個緊湊的局面，將為季尾階段掀起另一高潮。



其實上季成績排名第三位的呂健威，現時頭馬數字亦有四十七場，雖然不易加入爭冠的戰團中，但經過上季的激烈拼搏，今季仍能保持如此不俗的成績實在值得讚賞。



至於頭馬數字仍未達十五場安全線的馬房尚餘伯、時、何、鄭四廄，伯廄目前有十三場頭馬，要增添兩場冠軍，在馬季還餘廿五個賽日而言問題應不大。至於時廄及何廄分別有十一場及十場頭馬，要在煞科前贏夠數趕上尾班車也見樂觀，反而鄭廄至今只贏五場，看來只有盡力而為，希望到時即使頭馬數字未達標，看看能否以獎金搭夠及時上岸。



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