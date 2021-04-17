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重點出擊——幸運飛彈 見底反彈

2021-04-17 列印
　　正所謂「路遙知馬力，日久見人心」，環看第四場的十三匹馬，竟然只得一匹「神州福星」曾勝田草千八，而其他馬匹當中，有的甚至連路程經驗也欠奉，欲在此偷襲無疑頗有難度。

  今場筆者較為喜歡「幸運飛彈」，無疑其往績顯示以谷草中距離較佳，今仗角逐田草兼初跑千八，場地與路程都未有證明。但此駒的優點在於季內出賽次數不多，甚至一月和二月都沒有上陣，在季尾階段最講求體力之際，這方面較對手優勝。

  雖然「幸運飛彈」出賽次數偏少，不過晨課操練則長期保持正常，顯然健康沒有問題。上仗牠突然增程跑二千米長途，埋門票數非常冷落，看來幕後旨在測試而已，但竟能在初跑長途之下，以快步速領放至最後一百米才力弱，可謂試出彩虹。現評分已降至上季贏馬水平，有條件反彈。

安西教練

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